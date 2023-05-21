Mete Gazoz-Fatma Maraşlı ikilisinden bronz madalya

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası 2. Ayak yarışmasında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası 2. Ayak yarışmasında Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı bronz madalya kazandı.

2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 15-21 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 2. Ayak yarışması sona erdi. Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takım bronz madalya; Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya; İpek Tomruk, Hazal Burun ve Irmak Yüksel'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı. İpek Tomruk ise Makaralı Yay Kadın kategorisinde 4. oldu. - İSTANBUL