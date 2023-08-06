Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon oldu. Berlin'de düzenlenen şampiyonada finalde Kanadalı rakibini mağlup eden Gazoz, altın madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını elde etti.