Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
Spor Haberleri
Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon oldu. Berlin'de düzenlenen şampiyonada finalde Kanadalı rakibini mağlup eden Gazoz, altın madalya kazandı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını elde etti.
Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde şampiyon oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Mete Gazoz, Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-4 mağlup eden Gazoz, altın madalya kazandı.
Mete Gazoz, bu galibiyetin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.
24 yaşındaki milli okçu, yarı finalde de dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 yenmişti. - İSTANBUL