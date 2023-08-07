Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, İstanbul'a geldi. Mete, havaalanında yaptığı açıklamada, 'Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum' dedi.

Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, İstanbul'a geldi. Mete, havaalanında yaptığı açıklamada, "Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" dedi.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazanmış ve tarihte bunu başaran ilk Türk okçu olmuştu. Mete Gazoz, bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da katılma hakkı elde etti.

24 yaşındaki milli sporcunun da yer aldığı milli takım kafilesi, şampiyonanın ardından bugün Türkiye'ye döndü. Almanya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yapan kafile, çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, dünya şampiyonluğunu elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu belirten Mete, "Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Ondan ziyade iki gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk. 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım olarak orada olacağız. Çok güzel bir şampiyona geçirdik. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz 2024 Paris'te hem takım halinde hem ferdi halinde şampiyon olmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL