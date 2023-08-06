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Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu mağlup eden Gazoz, yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı yendi ve finale çıktı. Mete Gazoz, finalde ise Kanadalı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı.

Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.

Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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