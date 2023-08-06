Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu mağlup eden Gazoz, yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı yendi ve finale çıktı. Mete Gazoz, finalde ise Kanadalı rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.