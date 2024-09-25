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Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Mete Erol, Türkiye Sutopu Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu seçiminde tek aday olarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 130 delege oy kullandı ve Erol 125 oy alarak bu görevi sürdürecek.

METE Erol, tek aday olarak girdiği Türkiye Sutopu Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu seçiminde yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara'da yapılan Türkiye Sutopu Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu seçimine 210 delegenin 130 kişi katıldı. Genel kurula katılan toplam 130 delegenin verdiği oy sonunda 125 oy alan Mete Erol yeniden başkan seçildi. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçim sonunda başkanlığa seçilen Mete Erol'un yönetiminde Ömer Emre Turanlı, Hakan Bebek, Nejat Kocabay, Özge Özalp, Özlem Büyük, Yulia Zülfükari, Kürşat Badem, Ali Arat, Mehmet Güleli ve Eser Demir yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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