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Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

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Eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Özil, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileğinde bulundu.

Eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Özil, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'na başarı dileğinde bulundu.

Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

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