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Mesut Özil, ortak yayın biter bitmez kare paylaştı: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

Mesut Özil, ortak yayın biter bitmez kare paylaştı: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

Spor Haberleri

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi katıldığı ortak yayın biter bitmez "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimine saatler kala ortak yayında açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, yayın biter bitmez bir paylaşımda bulundu.

Mesut Özil, ortak yayın biter bitmez kare paylaştı: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Erdoğan ile el sıkıştığı kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Mesut Özil, "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım" notunu düştü.

Mesut Özil, ortak yayın biter bitmez kare paylaştı: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

Mesut Özil, ortak yayın biter bitmez kare paylaştı: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

"DEĞERİNİ BİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı soru cevap yayın öncesi "Cumhurbaşkanımızla defalarca görüşen biri olarak ben açıkçası bu soruların sorulmasına çok şaşırmadım. İnsanlarda oluşan yanlış bir algı var. Ancak verdiği cevapları ben de merak ediyorum. Akşam 9'u bekleyeceğiz" paylaşımı yapan Mesut, ardından bir video yayınlamıştı. Özil bu videoya ise "Değerini bil" etiketini açıp "Gerçeği görmek, doğru kararlar vermektir" notunu düşmüştü.

Mesut Özil, ortak yayın biter bitmez kare paylaştı: Her zaman yanındayız Cumhurbaşkanım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Mesut Özil Spor Haberler

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