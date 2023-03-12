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Mesut Özil'in acı günü

Spor Haberleri

Mesut Özil'in acı günü

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi. Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Mesut Özil Devrek Spor Haberler

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