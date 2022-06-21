Mesut Özil: "Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur" - Haberler

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Mesut Özil: "Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mesut Özil: 'Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur'

- Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur" dedi.

- Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur" dedi.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kamuoyunda şahsıyla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiayı bilgilendirmek adına açıklama yaptığını vurgulayan Mesut, "Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'DE YAŞAMAYI ARZU ETTİĞİM BİR ÇOK HEDEFİM VAR"

Fenerbahçeli taraftarlara da seslenen Mesut Özil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım. Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur. Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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