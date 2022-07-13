Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı Açıklaması - Haberler

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Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı Açıklaması

AA - Hilmi Sever - Spor
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Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı Açıklaması

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

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