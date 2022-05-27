Mesut Özil, cuma namazını Cakarta'da kıldı - Haberler

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, iş birliği anlaşması yapmak üzere bulunduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta'da cuma namazı kıldı.

Endonezya Turizm Bakanlığı'nın, ülkenin turizmini uluslararası arenada tanıtmak için anlaştığı Mesut Özil, Cakarta'nın sembollerinden İstiklal Camisi'ni ziyaret etti.

Camide cuma namazı kılan tecrübeli futbolcu, ziyareti sırasında İstiklal Camisi Büyük İmamı Nasaruddin Umar ve Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Aşkın Asan ile bir araya geldi.

Halkın büyük ilgi gösterdiği tecrübeli futbolcu, Nasaruddin Umar'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Öncesinde ülkede bir dizi temaslarda bulunan Mesut, Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kendi markasının ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret eden ve Bali United Kulübü yetkilileriyle bir araya gelen Mesut Özil, Gelaro Bung Karno Stadı'nda ise gençler için düzenlenen futbol eğitimine katıldı.