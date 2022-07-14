Mesut Özil, Başakşehir'e resmi imzayı attıMesut Özil: "Hedefim futbol oynamak ve huzurlu olmak"

- Mesut Özil, Başakşehir'e resmi imzayı attı

Mesut Özil: "Hedefim futbol oynamak ve huzurlu olmak"

İSTANBUL - Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden başarılı futbolcu Mesut Özil, Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle kendisini M.Başakşehir'e 1+1 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Mesut Özil yanı sıra Özil ailesi ile turuncu-lacivertli kulübün yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Gümüşdağ, "Mesut Özil'in bugün Başakşehir'e transfer olması mutluluk verici. Başakşehir 2014'te kurulup kısa bir tarihe sahip olmasına rağmen Türk futbolunda önemli işler başardı. Süper Lig şampiyonluğunun yanında yetiştirdiği oyuncular, teknik direktörler ve yardımcı teknik direktörlerle Türk futboluna damga vurdu. En yakın zamanda teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile burada çok güzel başarılara imza atacağız. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendisini futbola verdiği müddetçe Başakşehir'de kalabilir"

Başkan Gümüşdağ, Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdiğini fakat Mesut'un 1 yıllık sözleşme istediğinin altını çizerek, "Kendisini futbola verdiği müddetçe Başakşehir'de kalabilir. Sözleşme sadece formaliteden ibaret. Maliyet açısından Mesut Özil fedakarlık yapmıştır. O yüzden ayrıca teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Mesut Özil: "İyi ki Başakşehir'e gelmişim"

Mesut Özil, Başakşehir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada aile ortamı var. Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyi ki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak"

Fenerbahçe'den ayrılış ve transfer süreci hakkında da konuşan Özil, "Süreç iyi geçti. Konuştuk ve anlaştık. Fenerbahçe ise her zaman kalbimde olacak. Bütün kalbimle onlar için en iyisini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

10 numaralı formayı giyecek

Turuncu-lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyeceğini söyleyen yıldız futbolcu, "Berkay ile konuştuk 10 numarayı bana verdi. Ona çok teşekkür ederim. En önemlisi sahada beraber olup birbirimize destek olmak. Ben de takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen diğer sorulara Özil, "Açıkçası Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapandı. Tüm camia bana hep destek verdi ve hala destek vermeye devam edebiliyorlar. Bazen işler yolunda gitmiyor. Futbolda olan şeyler bunlar. Başakşehir'de mutlu olmaya geldim. Orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti ve bu yüzden Başakşehir'e geldim" yanıtını verdi.

"Kısa sürede takımla antrenmanlara başlarım"

Bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Mesut, "İnsan kendisi çalıştığı zaman zor oluyor. Burada ekipler ve hocalar ile konuştuk. Antrenmanlara başladım ve çok iyi gidiyor. Umarım en kısa sürede takımla antrenmanlara başlarım" dedi.

"Umarım takım halindeki hedeflerimizi başarırız"

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemin ardından mental olarak bir problem yaşamayacağını vurgulayan Mesut Özil, "Kariyerim boyunca her zaman zorluklar yaşayarak buralara geldim. Ailem yanımda olduğu sürece mental anlamda bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Takım halinde hedeflerimiz var. Umarım onları başarırız o beni daha mutlu eder" diye konuştu.

"Bir Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirdim o da Başakşehir"

Başakşehir'e transfer olmasının ardından olumlu geri dönüşler aldığını belirten Özil, şunları aktardı:

"Ben Fenerbahçeli olarak sadece bir kulübe gidebilirim o da Başakşehir. Bana bu yönde gelen tepkiler çok pozitif.