Mesut Özil: "Aslolan Fenerbahçe'dir" - Haberler

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Mesut Özil: "Aslolan Fenerbahçe'dir"

AA - Emre Doğan - Spor
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Mesut Özil:

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.

AA / Emre Doğan - Spor

Mesut Özil, Fenerbahçe, Medya, Türk, Spor, Haberler

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