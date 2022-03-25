Mesut Özil: "Aslolan Fenerbahçe'dir"
AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Emre Doğan - Spor