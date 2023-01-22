Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında evinde Tuzlaspor'u 4-1 yenen Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Tuzlaspor Teknik Sorumlu Özcan Bizati, maçı değerlendirdi.

Mesut Bakkal: "4-1 kazandık ama 7-8 olacak bir maçtı"

Skorun daha farklı olabileceğini söyleyen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Lig ritmini kazanmamız için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Maçta oyunun üstünlüğü hep bizdeydi. Giren oyuncularımız bize inanılmaz katkı sağladılar. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, büyük katkıları oldu. 4-1 kazandık ama herhalde 7-8 olacak bir maçtı. Maçtan sonra taraftarlarımızla bütünleştik. Ligin ikinci yarısına iyi başladığımız için çok mutluyuz. Devam etmek istiyoruz, böyle bir takımla çalıştığım için mutluyum. İnşallah haftaya ayrı bir senaryoyla karşınızda oluruz" dedi.

Özcan Bizati: "İkinci yarı yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu"

Oyuna iyi başladıklarını ve golü de erken bulduklarını dile getiren Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Güçlü olduğumuz alanları kullanmamız gerekiyordu. Daha sonra oyun dengelendi, iki takımın da ofansif, defansif hataları vardı. Bizim ikinci yarı yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince buradan 4-1'lik sonuçla ayrılmak zorunda kaldık. Önümüze bakıp bir an önce defansif açıklarımızı kapatmamız gerekiyor" dedi. - BALIKESİR