Dünya bunu konuşuyor! Al Nassr tribünlerinden Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo, sinirini su şişesinden çıkardı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, ezeli rakipleri Al Ittihad'a 1-0 kaybedilen mücadele sonrası soyunma odasına giderken ki duyduğu Messi tezahüratları sonrası adeta çılgına döndü. Başarılı futbolcu sinirden su şişelerini tekmeledi. Ronaldo'nun sinirli anları oldukça dikkat çekti.

DERBİDE İSTENENİ VERMEDİ

Suudi Arabistan'ın derbisi olarak gösterilen maçta tüm gözler Ronaldo'nun üzerindeydi ama deneyimli golcü üst üste ikinci maçı da gol atamadan tamamladı.

MESSİ SESLERİNİ DUYUNCA DELİYE DÖNDÜ

Mücadelenin bitimiyle adeta deliye dönen Ronaldo'yu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Ancak soyunma odasına giden ve Messi tezahüratlarını duyan yıldız saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi. Ronaldo'nun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

AL NASSR LİDEERLİĞİ KAPTIRDI

Al İttihad, Romarinho'nun 80. dakikadaki golüyle 1-0 galip gelerek ligin bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunu Al Nassr'dan aldı. Al Nassr'ın 46, Al İttihad'ın 47 puanı bulunuyor.