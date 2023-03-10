Dünya bunu konuşuyor! Al Nassr tribünlerinden Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo, sinirini su şişesinden çıkardı
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Al Nassr forması giyen Ronaldo, ezeli rakipleri Al İttihad'a deplasmanda mağlup oldukları maçtan sonra sinirlerine hakim olamadı. Soyunma odasına giden yıldız futbolcu tribünlerden gelen Messi tezahüratlarını duyunca adeta çılgına döndü. Ronaldo, sinirden su şişelerini tekmeledi.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, ezeli rakipleri Al Ittihad'a 1-0 kaybedilen mücadele sonrası soyunma odasına giderken ki duyduğu Messi tezahüratları sonrası adeta çılgına döndü. Başarılı futbolcu sinirden su şişelerini tekmeledi. Ronaldo'nun sinirli anları oldukça dikkat çekti.
Suudi Arabistan'ın derbisi olarak gösterilen maçta tüm gözler Ronaldo'nun üzerindeydi ama deneyimli golcü üst üste ikinci maçı da gol atamadan tamamladı.
Mücadelenin bitimiyle adeta deliye dönen Ronaldo'yu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Ancak soyunma odasına giden ve Messi tezahüratlarını duyan yıldız saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi. Ronaldo'nun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Al İttihad, Romarinho'nun 80. dakikadaki golüyle 1-0 galip gelerek ligin bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunu Al Nassr'dan aldı. Al Nassr'ın 46, Al İttihad'ın 47 puanı bulunuyor.