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24Erzincanspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek coşkuyla karşılandı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında Adana Demirspor'u deplasmanda mağlubiyete uğratan 24Erzincanspor, meşaleli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Penaltılarla kazanılan maç sonrası kulüp başkanı ve teknik direktör tebrik edildi. 24Erzincanspor, bir sonraki turda 4 büyük takımdan birini ağırlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında Adana Demir spor'u deplasmanda mağlubiyete uğratan 24Erzincan spor, meşaleli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasında Adana Demir spor'u normal süresi ve uzatmalarda 2-2 biten maçı penaltılarda kazanarak bir üst turuna yükselen kırmızı-siyahlı ekip, 24Erzincan spor tesisleri önünde bir grup taraftar tarafından meşalelerle ve marşlarla karşılandı.

24Erzincan spor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, Teknik Direktör Bülent Akan ve futbolculara sarılarak tebrik eden taraftarlar slogan atarak büyük coşku yaşadı. Karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akyürek, bir üst tur atlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyerek bir sonra ki kura çekiminde 4 büyük takımdan birini kentte ağırlamak istediklerini ifade etti.

24Erzincan spor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, lig maçlarına odaklandıklarını ve ligi 2'nci bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kupa maçında Süper Lig takımını yenmek tabii ki çok büyük bir heyecan. Şehrimize de böyle bir keyif yaşattık. Çok güzel geri dönüşler, tepkiler aldık. Galibiyetimiz şehitlerimize armağanımız olsun. Bu şehir çok şeyi hakkediyor. Çocuklar inanmıştılar. İnanmak başarmanın yarısıdır ama çocuklar inanarak maça çıktılar. Bu maçı alacağımızdan hepimiz emindik. İnşallah önümüzde ki Kastamonu maçında da 3 puanı hanemize yazacağız. Sonrasında çok zorlu maçlarımız olacak. Hafta sonu çekilecek kurada inşallah 4 büyüklerden bir tanesini şehrimize getireceğiz. Adana Demir spor'u yeneceğimizi spor kamuoyu beklemiyordu ama biz zoru başardık. Ekip arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Önümüze bakacağız. İnşallah ligi 2'nci bitirmeyi düşünüyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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