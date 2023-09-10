Meşale Koşusu Başladı

1. Meşale koşusundan çeşitli görüntüler

19. Asya Oyunları'nın meşale koşusu, Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou kentinde bulunan ikonik Batı Gölü yakınlarında resmen başladı. Böylece etkinlik için 15 günlük geri sayım da başlamış oldu.

Organizatörlerin verdiği bilgilere göre meşale, Huzhou, Jiaxing, Shaoxing, Ningbo, Zhoushan, Taizhou, Wenzhou, Lishui, Jinhua ve Quzhou gibi Zhejiang eyaletindeki 11 kente uğrayacak ve 20 Eylül'de Hangzhou'ya dönerek turu tamamlayacak.

Yaşları 14 ile 84 arasında değişen 2.000'den fazla meşale taşıyıcısı koşuya katılacak.

Açılışı 23 Eylül'de yapılacak olan Hangzhou Asya Oyunları'nın bu yılki versiyonunun, 45 ülke ve bölgeden 12.500 sporcunun katılımıyla en büyük organizasyon olması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)