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Merzifon'da motosiklet denetimi: 22 sürücüye ceza

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 43 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 22 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, 43 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 22 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, 2 motosikleti ise trafikten men etti.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Spor

Emniyet Müdürlüğü Merzifon Hisarcık Amasya Güvenlik Ceza Trafik 3. Sayfa Spor Haberler

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