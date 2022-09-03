Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, serbest stil 400 metrede altın madalya elde etti.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, serbest stil 400 metrede altın madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Peru'nun başkenti Lima'da devam eden organizasyonda Merve Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu oldu.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Lima Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title