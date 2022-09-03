Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Spor Haberleri Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, serbest stil 400 metrede altın madalya elde etti. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, serbest stil 400 metrede altın madalya elde etti. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Peru'nun başkenti Lima'da devam eden organizasyonda Merve Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu oldu. Şampiyona yarın sona erecek. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Lima Spor Haberler

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