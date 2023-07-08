Merve Tuncel Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalya kazandı. Ayrıca Sudem Denizli 100m Sırtüstü Kadınlarda Türkiye Rekoru kırarak finalde 6. oldu ve Kuzey Tunçelli 800m Erkeklerde 3. olarak Türkiye Rekoru kırdı.