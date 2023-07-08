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Merve Tuncel Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Merve Tuncel Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalya kazandı. Ayrıca Sudem Denizli 100m Sırtüstü Kadınlarda Türkiye Rekoru kırarak finalde 6. oldu ve Kuzey Tunçelli 800m Erkeklerde 3. olarak Türkiye Rekoru kırdı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8: 35.10 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.< Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8: 35.10 derecesi ile altın madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Belgrad Spor Haberler

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