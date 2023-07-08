Merve Tuncel Altın Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel altın madalya kazandı. Kuzey Tunçelli ise bronz madalya elde etti. 4x200 metre Serbest Stil Erkek Bayrak Takımı da bronz madalya kazandı.