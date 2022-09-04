Merve Tuncel, 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu
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Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcu Merve Tuncel, altın madalya kazandı.
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında milli sporcu Merve Tuncel, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16: 15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor