Merve Topoğlu, Dünya Dövüş Sporları Oyunları'nda bronz madalya kazandı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Dünya Dövüş Sporları Oyunları'na sambo branşında katılan milli sporcu Merve Topoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.
Dünya Dövüş Sporları Oyunları'na sambo branşında katılan milli sporcu Merve Topoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen organizasyonda yarışan Merve, 3'üncülük maçında Dominik Cumhuriyeti'nden Angelica Maria Pena Checo'yu yendi.
Kaynak: AA / Spor