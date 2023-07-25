Merve Nur Eroğlu, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na birinci sıradan katılma hakkı kazanan milli sporcu Merve Nur Eroğlu, memleketi Bolu'da çiçeklerle karşılandı.

Çekya'nın Plzen kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlar klasik yay kategorisinde temsil eden Merve Nur Eroğlu, altın madalya kazandı. Altın madalya kazanan milli okçu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na giriş biletini ilk sıradan kazandı. Şampiyonadan altın madalya ile memleketi Bolu'ya gelen Merve Nur Eroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve genç sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından Eroğlu'nun başarısını kutlamak adına pasta kesildi.

"İstiklal Marşımızı bütün dünyanın önünde gururla okutturacak, bayrağımızı göndere çekecek"

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Merve Nur'un madalya ile döneceğinden eminim. Merve Nur'a güveniyoruz ve yolu açık olsun. Çok güzel başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edecek. İstiklal Marşımızı bütün dünyanın önünde gururla okutturacak, bayrağımızı göndere çekecek. Bütün Bolu ve bütün Türkiye, Merve Nur ile gurur duymuş olacak" dedi.

"Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Hedefinin 2024 Paris Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen milli sporcu Merve Nur Eroğlu, "Orada ilk defa yarıştığım için çok heyecanlanmıştım. Oradan derece yapamadan döndüm. 2016 yılından bu yana paralimpik oyunlarına gidip ülkemi temsil etmek istedim. Orada bayrağımı dalgalandırmak istemiştim. 2021 yılında Tokyo'ya gidemedim, olmadı. Çalışmaya ve mücadele etmeye devam ettim. Dünya şampiyonasında kota yarışmasında elemeleri birinci olarak bitirdim. Dünya üçüncüsü olarak geri döndüm. Şimdi hedefim 2024 Paris Paralimpik oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu. - BOLU