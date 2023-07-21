Merve Nur Eroğlu, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Nur Eroğlu, altın madalya kazanarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Pilsen kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Eroğlu, klasik yay kategorisindeki final mücadelesini kazandı ve altın madalya elde etti. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli sporcu sayısı 7'ye yükseldi.