Merve Dinçel Tekvandoda Gümüş Madalya Aldı
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Merve Dinçel, gümüş madalya kazandı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel, çeyrek finalde Büyük Britanya'dan Madisson Samant Moore'u, yarı finalde ise Almanya'dan Supharada Kisskalt'ı yendi ve finale kaldı. Finalde İspanyol sporcu Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşan Merve Dinçel, son rauntta 10-9 mağlup olarak maçı 2-1 kaybederek gümüş madalya aldı.
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Merve Dinçel, gümüş madalya aldı.
Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da düzenlenen tekvando müsabakalarında son dünya şampiyonu Merve Dinçel, 49 kiloda çeyrek finalde Büyük Britanya'dan Madisson Samant Moore'u yarı finalde ise Almanya'dan Supharada Kisskalt'ı 2-0'lık skorlarla yenerek finale kaldı.
Merve, finalde ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ikincisi İspanyol sporcu Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen finalde son rauntta 10-9 mağlup olan Merve, maçı da 2-1 kaybederek gümüş madalya aldı.