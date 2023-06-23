Merve Dinçel Tekvandoda Gümüş Madalya Aldı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda tekvandoda Merve Dinçel, gümüş madalya kazandı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel, çeyrek finalde Büyük Britanya'dan Madisson Samant Moore'u, yarı finalde ise Almanya'dan Supharada Kisskalt'ı yendi ve finale kaldı. Finalde İspanyol sporcu Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaşan Merve Dinçel, son rauntta 10-9 mağlup olarak maçı 2-1 kaybederek gümüş madalya aldı.