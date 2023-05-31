Merve Dinçel: Olimpiyatlarda da Altın Madalya Kazanmak İstiyorum

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli sporcu Merve Dinçel, olimpiyatlarda da bu başarıyı tekrarlamak istediğini söyledi.

Merve Dinçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olduğu ve bunu da kardeş ülkede başardığı için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

2022'de de Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Dinçel, "Bu sene kardeş ülkemizde dünya şampiyonu oldum. Bunun için ayrıca gururluyum. Her şey çok güzeldi. Seneye olimpiyatlar var. Bunlar olimpiyat için birer basamak. Buradan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki gibi inşallah olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Gerisi Allah'tan." diye konuştu.

Dinçel, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Tekvando Federasyonu yetkililerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023