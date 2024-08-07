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Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya maçında mağlup oldu

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Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 49 kilo bronz madalya maçında Hırvatistan'dan Lena Stojkovic'e 2-0 mağlup olarak olimpiyat beşincisi oldu.

(ANKARA) - Paris Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde, Türkiye'yi 5 branşta sporcular temsil etti. Kadınlar boksta yarı finalde kaybeden Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat, Olimpiyat 5'incisi oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 12'nci gününde bugün (07.08.2024) Türkiye'yi temsil eden sporcuların aldığı sonuçlar şöyle:

Boks

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilogram boksta Tayvanlı Ting Yu Lin'e 5-0 mağlup oldu. Milli sporcu bronz madalya kazandı.

Taekwondo

Bronz madalya maçında Hırvatistanlı Lena Stojkovic'e 2-0 mağlup olan Merve Dinçel Kavurat Olimpiyat 5'incisi oldu.

Güreş

Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda son 16 turunda Polonya'dan Arkadiusz Marcin Kulynycz'e 5-3 mağlup oldu ve Olimpiyatlar'a veda etti.

Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kg son 16 turunda Almanya'dan Annika Wendle'a tuşla mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Atletizm

Ayşe Tekdal ve Mazlum Demir'den oluşan maraton yürüyüş karışık takımımız, 3.14.53'lük dereceyle Oyunları 23'üncü sırada tamamladı.

Alperen Acet, erkekler yüksek atlama elemelerinde 2.20 metrelik atlayışıyla elendi ve Olimpiyatlar'ı noktaladı.

Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde 55.30 metrelik derecesiyle 31'inci sırada yer aldı ve final bileti alamadı.

Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 49.12'lik derecesiyle serisini 8'inci sırada tamamladı ve Olimpiyatlar'a veda etti.

Necati Er, erkekler üç adım atlama elemelerinde 13.65 metrelik derecesiyle 32'inci sırada kalarak final bileti alamadı.

Yelken

Derin Atakan'ın mücadele ettiği kadınlar Formula Kite'da olumsuz koşullar nedeniyle bugünkü yarışlar yapılamadı. Programa göre 20 yarış üzerinden yapılması planlanan Formula Kite mücadelesi sürekli tekrarlayan olumsuz koşullar nedeniyle 6'ıncı yarışın ardından bitirilirken, Derin Atakan Olimpiyat Oyunları'nı 16'ncı sırada tamamladı.

Nacra 17 sınıfında Alican Kaynar ile Beste Kaynakcı, olimpiyatları genel sıralamayı 18'inci sırada tamamladı.

470 Karma'da Deniz Çınar ile Lara Nalbantoğlu, genel sıralamada 16'ıncı sırada yer aldı.

Kaynak: ANKA / Spor

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