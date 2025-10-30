Merve Dinçel Kavurat, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Oldu

ÇİN'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak milli sporcuyu kutladı.