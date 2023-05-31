Merve Dinçel Dünya Tekvando Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milli tekvandocu Merve Dinçel, Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Kazakistanlı rakibi Botakoz Kapanova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek olan 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 80 ve 87 kg ile kadınlar 49 kg müsabakaları yapıldı.

Şampiyonda kadınlarda 49 kg'da Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel, yarı finale yükseldi.

Kadınlar 49 kg'da mücadele eden milli sporcu, ferdi olarak yarışan Elizaveta Ryadninskaya'nı ve Suudi Arabistan'dan Dunya Ali Abutaleb'i yenerek çeyrek finale kalmıştı. Çeyrek finalde de Kazakistan'dan Botakoz Kapanova'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Dinçel, yarı finale çıktı.

Merve Dinçel, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias ile karşılaşacak. - BAKÜ

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023