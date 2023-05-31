Merve Dinçel Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.