Merve Atlıer, Kuzeyboru'ya kiralandı

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Merve Atlıer, Kuzeyboru Spor Kulübü'ne kiralandı.

Eczacıbaşı altyapısından yetişen genç orta oyuncu Merve Atlıer, önümüzdeki sezon için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Spor Kulübü'ne kiralandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Merve altyapımızdan yetişmiş çok değerli oyuncularımızdan biri. Merve'nin maç tecrübesini arttırmak amacıyla bu transferi gerçekleştirdik. Birlikte çalıştığımız süre için teşekkür ediyor, oyuncumuza iyi bir sezon diliyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor