Mertens ve Torreira, Galatasaray'da Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira'nın transferi konusunda resmi görüşmelerin başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini duyurdu. Özel uçakla alınan iki futbolcu da gece saatlerinde İstanbul'da olacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Lucas Torreira Dries Mertens Galatasaray Spor Güncel Haberler

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