- Mert Müldür ve Miha Zajc İstanbul'da

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Sassuolo Kulübü'nden kadrosuna katacağı milli oyuncu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin İtalya'nın Sassuolo Kulübü'nen prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki milli futbolcu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı 29 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc, İstanbul'a geldi. Müldür'ü taşıyan uçak saat 23.40'da, Zajc'ı taşıyan uçak ise 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Her iki futbolcu da havalimanındaki pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen özel araçlara binerek havaalanından ayrıldı.

Mert Müldür ve Miha Zajc'ın yarın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mert Müldür, geçen sezon İtalya ekibi Sassuolo'da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalırken, çıktığı 3 resmi maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Müldür, milli takım ile bu zamana kadar 18 maçta forma giyerken, 1 de kaydetti. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc ise 5 gol, 4 asist üretti.