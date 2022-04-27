Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, idmanı pas çalışmasıyla devam ettirdi. Çift kale maçla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mert Hakan Yandaş takımla çalışırken, Bright Osayi-Samuel saha çalışmalarına başladı. Kim Min-jae takımdan ayrı bireysel özel program dahilinde yaptığı çalışmayla günü tamamlarken, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.