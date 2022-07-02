Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı.
Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrıldı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz'dan ayrılarak İstanbul'a gitti.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor