Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı. Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından ayrıldı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrıldı. Adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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