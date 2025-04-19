Mert Hakan Yandaş'ın Tedavisi Hastanede Devam Edecek
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın enfeksiyon durumu nedeniyle tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı. Kulüp, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edileceğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor