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Mert Hakan Yandaş bir süre daha takımdan ayrı kalacak

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Mert Hakan Yandaş bir süre daha takımdan ayrı kalacak

Fenerbahçe'de sakatlığı bulanan Mert Hakan Yandaş'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulanan Mert Hakan Yandaş'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine giden Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kamptan ayrılarak İstanbul'a dönmüştü. Yapılan tetkikler sonucunda tedavisine başlanan Mert Hakan Yandaş, çalışmalarını ise bireysel olarak sürdürüyor. Tedavi süreci devam eden Mert Hakan'ın iyileşme sürecine bağlı olarak bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Avusturya İstanbul Spor Haberler

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