Mert Hakan Yandaş, adelesinde ağrı hissettiği için Avusturya kampından ayrıldı - Haberler

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Mert Hakan Yandaş, adelesinde ağrı hissettiği için Avusturya kampından ayrıldı

AA - Süha Gür - Spor
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Mert Hakan Yandaş, adelesinde ağrı hissettiği için Avusturya kampından ayrıldı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, adalesinde ağrı hissettiği için sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı. İstanbul'da MR'ı çekilecek futbolcunun daha sonra tedavisine başlanacak.

Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılmak durumunda kaldı.

PARTIZAN MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adalesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan,sarı-lacivertlilerin bu akşam saat 19.30'da Partizan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.

AA / Süha Gür - Spor

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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