Mert Hakan Yandaş: 16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Tabii ki hocanın da katkısı bu konuda inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi" dedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kulübün resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gazze'de yaşananlara değinerek sözlerine başlayan Mert Hakan Yandaş, "Öncelikle canımızın yandığı, üzüntümüzün tarifsiz olduğu bir konuya dair birkaç cümle söyleyeceğim. Masum bebeklerin, çocukların, insanların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum. Bu süreç ve yaşananların bir an önce son bulması adına sorumluluğu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu konuda vicdanlarımız yıllardır yaralı! Ancak son yaşananlar artık tüm dünyayı harekete geçirmeli" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden A Milli Takımı tebrik eden Yandaş, "Milli ara milli takımımız için çok iyi geçti. Öncelikle milli takımda bulunan arkadaşlarımızı, milli takımımızı tebrik ediyorum. Orada da çok güzel ortam var. İnşallah aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da devam ettirirler. Bu konuda ülke olarak çok mutluyuz. Hepsi çok iyi oynadı. Takımımızdaki arkadaşlarımız da müthiş oynadı. En çok mutlu olduğum, oradaki ortamın çok iyi seviyeye gelmiş olması. Kısa bir periyotta da olsa gerçekten dışarıya, bizlere inanılmaz yansıdı onların birlikteliği. İnşallah böyle başarılı olmaya devam ederler. Kendi takım arkadaşlarım için de çok mutluyum. Özellikle Samet için, çok iyi oynadı. İsmail zaten -Allah nazardan saklasın- başka bir seviyeye doğru devam ediyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"CAMİA OLARAK YENİDEN LİGE KONSANTRE OLMALIYIZ"

Önemli olanın kazanmaya devam etmek olduğunu ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Çok oyuncu gelmesine rağmen birden oluşan takım havası, gelen oyuncuların da buraya birden adapte olması, bunların çabuk olması beni biraz şaşırttı. Sancılı bir dönem olabileceğini düşünüyordum ama gelen oyuncuların karakterleri, lider özellikleri ve kalite olarak başka bir seviyede olmaları bizim bu yapıyı bir an önce kurmamızı sağladı. Tabii ki hocanın da katkısı bu konuda inanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ortam var. 16'da 16 sezon başı hayal edilebilecek bir şey değildi. Onlar geride kaldı. Milli takımı da tebrik ettik o da geride kaldı. Bir an önce camia olarak yeniden lige konsantre olmalıyız" dedi.

"YAŞLARI KAÇ OLURSA OLSUN BAŞARIYA AÇ BİR EKİP TOPLANDI"

Takıma katılan oyuncularla başarıya aç bir ekip kurulduğunu ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Zaten gelen oyuncuların hepsi inanılmaz kariyerli ve başarıya aç lider karakterler. Zaten camiayı bilerek gelmişlerdi. Biz ona çok hayran kaldık. Dzeko, Tadic, ben ve İrfan ilk yemeğe çıktığımızda sadece 5 saat futbol konuştuk. Onların camiayla ilgili bildikleri şeyler bizleri açıkçası şaşırtmıştı. Ne kadar sahiplenip geldikleri o gün belliydi. Bu, bizim işimizi daha da kolaylaştırdı. Hocanın ne istediğini takıma çabuk aktarması… Gerçekten yaşları kaç olursa olsun başarıya aç bir ekip toplandı" şeklinde konuştu.

"İÇERİDE OYNADIĞIMIZ MAÇLARIN TEMPOSU BAMBAŞKA BİR SEVİYEYE ÇIKIYOR"

Bu sezon iç sahada Fenerbahçe taraftarının çok etkili olduğunu söyleyen Yandaş, "Bu sezon inanılmazlar. Bundan önceki sezonlarda da genelde bize destek olmaya çalıştılar. Zaman zaman kopukluklar yaşadık onlarla. Bu sezon başladığından beri stadyum atmosferi bizim rakipken buraya geldiğimiz o atmosfere dönmeye başladı. Gelmek istemezdik. Oyun 3-0, 4-0 olduktan sonra takımın bir gardı düşer. Ama öyle coşkulular ki oyuna giren oyuncu da bir şeyler vermek istiyor. Dakika 89-90, oyuncular 5-6 kişi ceza sahası içine giriyor. Bu tamamen o statta oluşan coşkuyla, oyunun gücüyle alakalı bir durum. yüzde 80-90 bu coşkuyu bize taraftar veriyor. Bu çok önemli bir konu. Bizi öne doğru inanılmaz itiyorlar" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR ORTAMIMIZ VAR"

Takım içinde güzel bir atmosfer olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Oyuncu grubu olarak eğlenceli bir grup var. Tesis içinde oynadığımız oyunları taraftarımız görmese de şurada masa tenisi oynarken 7-8 kişi sıra bekliyor. Bir araya geliyoruz, orada makara dönüyor. Tabii ki disiplin bu işin olmazsa olmazı. Suistimal edilmediği sürece ki futbolcuya tesiste verilen rahatlık bence çok önemli. Hocamız da bunu suistimal edilmediği sürece çok iyi ayarlıyor iletişimi, takımın rahatlığını. Herkesi birbirine bağlayan özel konulardan biri bu bence. Güzel bir ortamımız var. Tesiste aldığımız keyif, maça giderken otobüste aldığımız keyif, yurt dışında birlikte yaptığımız sohbetler, burada 10-15 kişilik gruplar halinde maç izlemeler… Bunlar çok rastladığımız şeyler değildi" diye konuştu.

"EGOSU HİÇ OLMAYAN BİRİ"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok iyi bir hoca olduğunu ifade eden Mert Hakan Yandaş, "Hoca Fenerbahçe dinamiklerini en iyi bilen insan. Fenerbahçe'de 400 maç oynamış. Bu inanılmaz bir rakam. Hoca olarak bu üçüncü gelişi. Geldiği 2 dönemde de çok iyi işler yapmış. Bundan ziyade benim konuşmak istediğim, yine buhranlı bir dönemde gelmişti, bir buçuk sezon önce sanırım. Bize Fenerbahçe taraftarının, camianın takımı nasıl sahipleneceğini, bizim onlara neler verdiğimizde bizi nereye çıkaracaklarını çok iyi anlattı. Bu sezon başında da öyle o dönem geldiğinde de öyleydi. O dönem de inanılmaz bir seri yapmıştık. Hocamızı hocalık olarak benim değerlendirmem haddim değil. Yaptıkları zaten ortada. Ortaya inanılmaz şeyler çıkıyor. Ben insan olarak, karakter olarak bahsetmek istiyorum. Egosu hiç olmayan biri ve iletişime inanılmaz açık. Saha içinde doğru neyse herkesle paylaşabilecek. Araştırıp, tartışıp doğruya varmaya açık bir hoca, insan olması çok önemli" dedi.

"İĞNEYLE OYNADIM ÇÜNKÜ OYNAMAM GEREKİYORDU"

Takıma yardımcı olmak için sakat olarak oynadığını dile getiren milli oyuncu, "İnanılmaz bir tempo var. Neredeyse bazı maçları 2,5 gün sonra oynuyoruz Avrupa'ya gidişlerde veya Avrupa'dan dönüşlerde. İnsan olarak dinlenmesi gereken oyuncular var. Benim de geçen milli arada topuğumda inanılmaz bir sıkıntı oldu. Üstüne gittiğinde şiddeti inanılmaz artan bir sıkıntı. İdmanlarda idare etmeye çalışıp maçlarda iğneyle oynadım o süreçte. Çünkü oynamam gerekiyordu, dinlenmesi gereken arkadaşlarımız vardı. Benim de takıma yardımcı olmam gerekiyordu. Önemli değil, bunu yapan bir sürü arkadaşımız var. İrfan da aynı şekilde kasığındaki yırtıkla oynadı. Ben topuğumdaki ağrılarla oynamak zorunda kaldım. Bazı fedakarlıklar bu yolda yapılmak zorunda" diye konuştu.

"HATAYSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile oynayacakları maçın önemine değinen 29 yaşındaki orta saha, "Bütün camia olarak bir an önce konsantre olmamız lazım. Her şeyi kenara bırakıp final maçımız gibi odaklanmamız lazım. Hatayspor maçı çok önemli. Onların mağlubiyeti yok. Volkan hocanın oynattığı oyun çok iyi. Volkan hoca zaten camiamızın çok farklı yerinde. Bence çok farklı bir figür. Camiaya olan bağını, sevgisini yakından hissettim, gördüm. Hala aynı duygular içinde, bunu da çok iyi biliyorum. Kendisi de inanılmaz bir kariyere doğru gidiyor. Hocalık kariyeri inanılmaz başladı. Onun da yolu açık olsun inşallah. Ama inşallah bizim kazandığımız bir maç olur" şeklinde konuştu.

"GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çok iyi başlangıç yaptıklarını söyleyen Mert Hakan Yandaş, "Orada da mükemmel bir başlangıç yaptık. Hem elemelerde hem de grupta. Tabii ki gruptan lider çıkmak istiyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kupa hedefleri konuluyor. Tabii biz içten içe neden olmasın diye düşünüyoruz. İyi de başladı. Lider bitirebileceğimiz bir gruptayız. İlk maçı özellikle içeride müthiş oynadık. İkinci maç biraz dalgalandı ama gerçekten rakip çok sertti ve tamamen kapanan bir savunmaya karşı oynadığımız için biraz zorlandık ama kazanmasını yine bildik. Kazanma alışkanlığı elde ettik, bu gerçekten çok önemli. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapmaya çalışıyor" yorumlarında bulundu.