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Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, forma giydiği son 4 müsabakada 4 asist yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, forma giydiği son 4 müsabakada 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 4. dakikasında kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'i golle buluştururken, forma giydiği son 4 müsabakada 4. asistini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, 31. haftasında Kayserispor ve 32. haftasında Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde asist yapmıştı.

Yandaş, Göztepe mücadelesinin 69. dakikasında yerini Mergim Berisha'ya bıraktı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Haberler

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