Mert Günok: Kaptanlık Değişimine Saygı Duyuyorum

Beşiktaş forması giyen milli kaleci Mert Günok, siyah-beyazlı takımdaki kaptanlık değişimine ilişkin teknik ve yönetimsel kararlara tüm kariyerinde olduğu gibi yine saygı duyacağını açıkladı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan 36 yaşındaki file bekçisi, şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür gündemi meşgul eden ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini düşündüğüm birkaç noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Dört sene önce Beşiktaş'a transfer olduğumda daha ilk aylarımda çok talihsiz bir şekilde sakatlandım. O ağır sakatlığa rağmen yılmadan çalışıp geri dönerek hem Beşiktaş'ın hem görev verildikçe milli takımımızın kalesini korudum. Beşiktaş'ın kaptanlık bandını takma onuruna eriştim. Sahaya her çıktığımda Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmış efsane büyüklerimizden örnek aldığım şekilde davranmaya özen gösterdim. Sonuç fark etmeden hem saha içinde hem saha dışında kulübümüze yakışan şekilde ve kulübümüzün menfaatlerini koruyarak hareket ettim. Bir kere bile bulunduğum mevkiye yakışmayacak bir hareket sergilemedim."

Bu sezona takım olarak iyi başlayamadıklarını belirten tecrübeli kaleci, " Beşiktaş'a yakışır oyunu sahaya yansıtamadığımız için en fazla üzülenlerden biriyim. Futbol bir takım oyunu ve bu kötü gidişata hep birlikte son verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım. Beşiktaş çok köklü bir camiadır ve bu tür aksiyonlar, kurumsal yapının gerektirdiği şekilde alınır. Kariyerimin hiçbir zamanında alınan teknik ve yönetimsel kararlara ilişkin yorum yapmadım. Her türlü karara saygı duydum, bundan sonra da saygı duyacağım. Oynadığım zaman elimden geleni sahaya yansıtıp oynamadığım zaman da oynayan arkadaşımı destekleyeceğim. Kulübümüze yakışır bir performansla sahada olmamız için elimden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta geçen hafta teknik ekibin "saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcuların kaptanlığa getirilmesi" görüşüyle ve yönetim kurulunun kararıyla kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok'un yerine Orkun Kökçü birinci, Wilfred Ndidi ise ikinci kaptanlığa getirilmişti.