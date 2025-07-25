Mert Alkaya ve Tuncay Duran'dan Gümüş Madalya

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FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Mert Alkaya ve Tuncay Duran, çift erkekler tenis finalinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin madalya sayısını 8'e çıkardı.

FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) tenis branşında yarışan Mert Alkaya ile Tuncay Duran, çift erkeklerde gümüş madalya kazandı.

Mert-Tuncay ikilisi, Almanya'da düzenlenen organizasyondaki çift erkekler tenis finalinde, tarafsız statüdeki Rus sporcular Egor Agafonov ile Ilia Simakin'in karşısına çıktı.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Türk tenisçiler, gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı, 8'e (5 altın, 3 gümüş) yükseldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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