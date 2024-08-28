Mersinli Sporcu Samet Nas Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Mersinli sporcu Samet Nas, Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yusuf Altundal ise dünya beşincisi oldu.

Moldova'nın Kişinev kentinde 15-25 Ağustos arasında düzenlenen şampiyonadan Mersinli sporcular başarıyla döndü. 61 ülkeden katılan sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden sol ve sağ kolda Avrupa şampiyonlukları bulunan Samet Nas 70 kg 15 yaş yıldız erkekler kategorisinde dünya şampiyonu olurken, Yusuf Altundal ise +90 kg 18 yaş genç erkekler kategorisinde dünya beşincisi oldu.

Tarsus Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Nas ve Yusuf Altundal, elde ettikleri başarıyla Mersin'in uluslararası alanda temsil edilmesinde önemli rol oynadı. - MERSİN