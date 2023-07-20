Üye Girişi
Haberler

Mersinli Kick Boks Sporcusu Sami Koç Milli Takıma Girdi

Spor Haberleri

Mersinli kick boks sporcusu Sami Koç, Mardin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak ilk defa Milli Takıma girmeye hak kazandı. Koç, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Mersinli kick boks sporcusu Sami Koç (18), Mardin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak ilk defa Milli Takıma girmeye hak kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihleri arasında Mardin Artuklu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda Mersin'i temsil eden Sami Koç, Van ve Antalya'dan gelen rakiplerini 3-0, Ankara'dan gelen rakibini ise nakavt ederek yendi. İstanbul'u temsil eden rakibine 2-1 mağlup olan Sami Koç Türkiye 2'ncisi oldu. Daha önceki müsabakalarda Türkiye 3'ncülüğü bulunan Koç, ilk defa ikincilik elde ederek Milli Takıma katılmaya hak kazandı.

Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koç, "İlk defa katılacağım dünya şampiyonluklarında ay-yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil etmek istiyorum. Fırsat verilir, destek verilirse çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğime inanıyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks Türkiye Mardin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title