Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2023-2024 futbol hakemlerinin mezon açılış törenine katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Mersin Şubesi ile İl Hakem Kurulu'nun ortaklaşa düzenlediği 2023-2024 futbol hakemlerinin mezon açılış törenine katıldı.

Nevit Yanıt Spor Kompleksinde düzenlenen törende konuşan Vali Pehlivan, Mersin'in birçok yönüyle ön planda olduğunu söyledi. Sporda da kentin ön planda olduğunu vurgulayan Pehlivan, "İlimiz aynı zamanda bir spor şehridir. Sporu seviyoruz, destekliyoruz. Sporun, öncelikle ruhunu kavramanın, insanın zihnine ve bedenine sağladığı faydaları idrak etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Ülkemiz ve dünya genelinde olduğu gibi ilimizde de futbol en temel, en çok ilgi gören branş olmakla birlikte 60 spor branşında faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bugün itibariyle lisanslı sporcu sayımız 190 binin üstüne çıkmıştır. Bu lisanslı sporcularımızın yaklaşık 25 bini 504 ayrı kulüpte faal durumdadır. 190 bin lisanslı sporcumuzun 55 beş bin civarı futbol branşındadır. Futbol, sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil, dünya genelinde insanları peşinden sürükleyen bir kitle sporudur. Futbol branşında hakemlik müessesesinin çok müstesna bir yeri olduğunu biliyoruz. Hakemlik müessesesi, sadece futbolda değil bütün spor dallarında en önemli paydaşlardan birini teşkil ediyor. Dolayısıyla, hangi branşta olursa olsun hakemlik camiasının ve hakemlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve en iyi şekilde görevlerini yerine getirmesi sadece futbolu değil diğer bütün branşları da etkileyecektir, destekleyecektir. Bugün burada genç hakemlerimiz ile bir arkadayız. Kendinize güvenerek inandığınızda, doğruluktan şaşmadığınızda, vicdanınıza göre hareket ettiğinizde ve bilgiyi önemseyerek gücünüzü öncelikle bilginizden, tecrübenizden aldığınızda başarının geleceğine inanıyorum. Bu duygularla, sezon açılışının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, sorunsuz, başarılı bir sezon geçirilmesini temenni ediyorum" dedi.

Programda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Süper Lig gözlemcisi Kadir Tozlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Mersin Şube Başkanı Alkan Altan, İl Hakem Kurulu Başkanı Hüdaverdi Savcı ve A klasman Hakemi Oğuzhan Aksu birer konuşma gerçekleştirdi.

Programın sonunda Vali Pehlivan tarafından üst klasmanlara terfi eden 5 hakeme plaket takdimi yapılırken, günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi. - MERSİN