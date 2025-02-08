Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Mersin Spor, Uzatmada Karşıyaka'yı Yenerek Galip Geldi

Mersin Spor, Uzatmada Karşıyaka'yı Yenerek Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Spor Kulübü başantrenörü Can Sevim, Karşıyaka karşısında elde ettikleri zaferde taraftarların büyük rol oynadığını vurgulayarak, destekleri olmasaydı maçı kazanamayabileceklerini ifade etti. Maç sonunda Mersin Spor, uzatmalarda 94-87'lik skorla galip geldi.

Mersin Spor Kulübü (MSK) başantrenörü Can Sevim, Karşıyaka karşısında aldıkları galibiyette taraftarın önemine değinerek, "Bizim açımızdan yegane iyi olan şey, muhteşem taraftarımızdı" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87'lik skorla yendi. İlk 3 periyotta oldukça tutuk bir oyun sergileyen MSK, son periyotta ise tam tersi bir karakter sahaya yansıttı. Karşılaşmanın son saniyesinde gelen sayı ile maçı uzatmalara götüren Mersin ekibi, kurduğu baskılı oyunla sahadan 94-87 galip ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

"Onların desteği olmasaydı bu maçı kazanamayabilirdik"

Başantrenör Can Sevim, Karşıyaka'yı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Bizim ilk yarıdaki temposuz hücumlarımızı ve agresif olmayan savunmamızı iyi değerlendirip, farklı öne geçmeyi başardılar. Sonrasında da her geçen dakika kazanmaya olan inançları arttı. Kendi oyunumuzu sadece son periyotta sahaya yansıtarak maçı uzatmaya taşıdık. Bugün bizim açımızdan yegane iyi olan şey, muhteşem taraftarımızdı. Onların inanılmaz desteği olmasaydı bu maçı kazanamayabilirdik. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Onların desteğinin karşılığını sahada var gücümüzle vermeye çalışacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.