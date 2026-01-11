Trabzonspor: 79-82
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Mersin Spor, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma son dakikalarında Trabzonspor'un 82-79'luk üstünlüğü ile sonuçlandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
MERSİN SPOR: March 17, Leon Apaydın 4, Cowan 12, White 15, Chassang 4, Olaseni 2, Cobbs 10, Cruz 10, Ergi Tırpancı 5, Koray Çekici.
TRABZONSPOR: Reed 10, Yeboah 13, Hamm 6, Taylor 16, Grant 3, Tinkle 12, Cem Ulusoy 15, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 5, Ege Arar, Berk Demir.
1'İNCİ PERİYOT: 25-30
DEVRE: 46-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-68
