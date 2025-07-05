Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 Yıllık Anlaşma Sağladı

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Meksikalı oyuncu Pako Cruz ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulüp, Cruz'un geçen sezonki liderliği ve performansıyla takımın başarısına önemli katkı sağladığını vurguladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Meksikalı oyuncuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.

Pako Cruz'a yeni sezonda başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Oyuncumuz, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu liderlik, skorer kimlik ve istikrarlı performansıyla takımımızın başarısında önemli bir rol oynamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedefle birlikte yürümeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncunun Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşaması temenni edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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