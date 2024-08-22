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Mersin Spor Kulübü Yeni Sezona Hazırlanıyor

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Mersin Spor Kulübü (MSK), Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükseldikten sonra yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlar ve transfer çalışmalarıyla güçlenmeyi hedefliyor.

Başarılı bir sezon geçirerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Spor Kulübü (MSK), yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Servet Tazegül Spor Salon'nda ilk antrenmanına çıkan Mersin temsilcisi, belirlenen hazırlık programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden (MSK), 2024/2025 sezonu öncesi bir yandan hazırlıklarına başlarken, diğer yandan da transfer çalışmalarıyla takımı güçlendirmeye devam ediyor.

MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, yeni sezonda vizyonları ve beklentilerinin yüksek olduğunu, bu nedenle de çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Yeni sezonun ilk antrenmanını Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirdiklerini belirten Üstündağ, takıma bir iki oyuncu daha geleceğini kaydetti. Ligi üst sıralarda bitirmeyi ve play-off'lara kalmayı hedeflediklerini vurgulayan Üstündağ, bu mücadelede Mersinli basketbolseverleri de yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Sevim: "Önümüzde yeni bir sınav var"

Süper Lig'e olmaktan dolayı gurur duyduklarını vurgulayan başantrenör Can Sevim de "Geçen yıl görevimizi başarılı bir şekilde yerine getirdik. Şimdi önümüzde yeni bir sınav var. Ona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Antrenmanlara başladık. Gideceğimiz kampta da büyük oranda sezona hazır olacağımızı düşünüyorum" dedi. Süper Lig'in çok daha zorlu olacağını belirten Sevim, "Ligde gidebileceğimiz en üst noktaya gitmek ve bununla beraber Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek istiyoruz. Kesinlikle çok daha zor bir mücadele olacak. Ama bunu başarabilecek güçteyiz" diye konuştu. Mersinlilere de seslenen Sevim, "Geçen yıl özellikle play-off'larda muhteşem bir seyirci desteği vardı. Şimdi de bu salonu doldurmalarını bekliyoruz. Bizi burada ne kadar desteklerlerse, biz de onları o kadar iyi yerlere taşırız" ifadelerini kullandı.

Simmons: "Bu sene de çok önemli hedeflerimiz var"

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu dile getiren oyunculardan Gerel Simmons ise "Takımı hedefi olan üst lige çıkardığımız için çok mutluyuz. Bunu takımla başarmak çok önemliydi. Bu sene de çok önemli hedeflerimiz var" dedi. Mersin halkından da destek isteyen Simmons, sporseverleri solana beklediklerini kaydetti.

Akdamar: "İitici gücümüz taraftarımız olacak"

MSK'nın yeni transferlerinden Tevfik Akdamar, Süper Lig için heyecanlı olduğunu vurgulayarak, takımı Avrupa Kupası oynayabilen bir hale getirmek istediklerini belirtti. Akdamar, "Bizim her zaman için itici gücümüz taraftarımız olacak. Salon ne kadar doluysa ve ne kadar güçlü bir tezahürata sahipse, biz sahada o kadar daha güçlü hissedeceğiz. O yüzden Mersinlileri her maça bekliyoruz" diye konuştu.

Tanışan: "Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz"

Takıma yeni katılan oyunculardan Emre Tanışan ise takımın geçen sene daha iyi bir başarı yakaladığına işaret ederek, "Bu sene de başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Onlar da umarım aynı şekilde hissederler ve buraya gelirler. Birlikte mücadele eder ve güzel bir sezon geçiririz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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